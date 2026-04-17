Ex Ilva Taranto UGL Chimici | preoccupazione per l’ordinanza sulla centrale termoelettrica

La Segreteria Nazionale dell’UGL Chimici ha manifestato preoccupazione riguardo all’ordinanza emessa sulla centrale termoelettrica, situata all’interno dell’area dello stabilimento siderurgico di Taranto. La decisione riguarda le attività di produzione di energia presso lo stabilimento e ha suscitato timori tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali. La questione è stata al centro di discussioni tra le parti interessate e le autorità competenti.

Tarantini Time Quotidiano La Segreteria Nazionale UGL Chimici esprime forte preoccupazione per il quadro determinatosi attorno alle centrali termoelettriche AdI Energia del sito siderurgico di Taranto, a seguito dell’ordinanza n.18 del 13 aprile 2026 del sindaco, che dispone la sospensione dell’esercizio dell’impianto entro 30 giorni, fino alla presentazione del piano di riduzione previsto e alla successiva valutazione degli enti competenti. In un territorio segnato da anni di tensioni e fragilità, il provvedimento sta generando un clima di forte apprensione tra lavoratrici, lavoratori e famiglie. Una situazione che, secondo il sindacato, richiede parole chiare e un’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva Taranto, UGL Chimici: preoccupazione per l’ordinanza sulla centrale termoelettrica Notizie correlate Ex Ilva Taranto: il sindaco ordina lo stop alla centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto Pietro Bitetti, di firmare un’ordinanza che dispone la sospensione dell’esercizio della centrale termoelettrica dell’ex Ilva. Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione dell'esercizio della centrale termoelettrica dell'ex Ilva,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ex Ilva Taranto, Ugl Chimici: Servono chiarezza, equilibrio e responsabilità; Ex Ilva Taranto, ordinanza sulla centrale termoelettrica. UGL Chimici: 'Servono chiarezza, equilibrio e responsabilità'; Ex Ilva, allarme sulla centrale: Serve equilibrio tra salute e lavoro. Ex Ilva Taranto, Ugl Chimici: Servono chiarezza, equilibrio e responsabilitàOrdinanza del sindaco impone stop per 30 giorni fino alla presentazione del piano di riduzione delle emissioni. Urso: Pessimo segnale per gli investitori ... teleborsa.it Ex Ilva Taranto, ordinanza sulla centrale termoelettrica. UGL Chimici: 'Servono chiarezza, equilibrio e responsabilità'TARANTO - La Segreteria Nazionale l’UGL Chimici esprime forte preoccupazione per il quadro determinatosi attorno alle centrali termoelettriche, AdI Energia, del sito siderurgico di Taranto, a seguito ... giornaledipuglia.com EX ILVA, TENSIONI SULLA CENTRALE: SINDACATI CHIEDONO UN TAVOLO DI CRISI L'ombra di una nuova paralisi industriale si allunga su Taranto. L’ordinanza che impone la sospensione delle attività della centrale termoelettrica del sito siderurgico ent facebook