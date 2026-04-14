Ex Ilva il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettrica

Il sindaco di Taranto ha deciso di sospendere l’attività della centrale termoelettrica per 30 giorni. La decisione è stata presa in attesa di ricevere un piano dettagliato sulla riduzione delle emissioni prodotte dall’impianto. La sospensione si applica fino alla presentazione di tale piano, senza ulteriori indicazioni sui provvedimenti successivi. La misura riguarda esclusivamente la centrale e si inserisce in un’azione di controllo ambientale.

Il sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione dell'esercizio della centrale termoelettrica dell'ex Ilva, gestita da Adi Energia srl in amministrazione straordinaria. Il provvedimento impone lo stop entro 30 giorni "fino alla presentazione del piano di riduzione" delle emissioni, e alla successiva valutazione e approvazione da parte degli enti competenti. Alla base della decisione, la mancata trasmissione del piano richiesto dopo la pubblicazione del rapporto di "Valutazione del danno sanitario" (Vds) 2024 per l'area di Taranto, redatto da Arpa Puglia, Aress e Asl. In particolare, viene contestata l'inadempienza rispetto agli interventi necessari per ridurre il rischio non cancerogeno per via inalatoria legato a sostanze come arsenico, nichel e cobalto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettrica Il sindaco di Taranto ferma la centrale termoelettrica dell’Ilva. “Così a rischio la produzione”L’Ilva deve affrontare un nuovo problema che rischia di mettere a repentaglio la produzione di acciaio. Taranto Ex Ilva: il Tribunale di Milano ordina la sospensione dell?area a caldo. «Rischi per la salute»Il Tribunale civile di Milano, su richiesta dei residenti del Comune di Taranto, ha ordinato la «sospensione» dal 24 agosto della «attività... Temi più discussi: Ex Ilva, Jindal visita lo stabilimento e poi incontra il sindaco Bitetti; Ex Ilva, Jindal visita lo stabilimento e incontra il sindaco. Bitetti: Serve un tavolo urgente VIDEO; Ex Ilva Taranto, delegazione Jindal incontra il sindaco Bitetti; Taranto, il sindaco incontra Jindal. Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina lo stop all’alimentazione degli impiantiIl rischio è che possa tradursi nella chiusura dell'area a caldo, la sospensione del cuore della grande fabbrica significherebbe niente più produzione di acciaio. lapresse.it Ex Ilva, sindaco Taranto impone stop centrale termoelettricaIl sindaco di Taranto, Pietro Bitetti, impone lo stop entro 30 giorni della centrale termoelettrica ex Ilva. La decisione blocca il ciclo produttivo e larea a caldo dello stabilimento. adnkronos.com Ex Ilva, stop alla centrale termoelettrica: ordinanza del sindaco per tutela della salute. Imposto lo spegnimento entro 30 giorni fino alla presentazione di un piano per ridurre le emissioni nocive, dopo le criticità emerse dal rapporto sanitario 2024. L'articolo com - facebook.com facebook Il sindaco di Taranto ordina la sospensione della centrale termoelettrica dell'ex Ilva - News x.com