Michael Flacks per ex Ilva serve prestito ponte di 500 milioni non lo scudo penale

Un rappresentante di un’azienda coinvolta nel settore siderurgico ha dichiarato che, al momento, nessun investitore sarebbe disposto a mettere denaro nell’attività, descrivendo la situazione come un settore ormai privo di futuro. Ha inoltre affermato che l’azienda è considerata praticamente fallita e in fase terminale. La richiesta di un prestito ponte di 500 milioni di euro non include una richiesta di tutela penale, secondo quanto dichiarato.

"Al momento nessuno investirebbe un dollaro in Ilva, è stato ucciso il business. È sul letto di morte. Due cose possono accadere: o la salvo io o continuerà a rubare al governo 100 milioni al mese". Lo ha detto il presidente di Flacks Group, Michael Flacks, intervistato su Tg24 Economia dove afferma: "lo scudo penale non mi interessa e non siamo preoccupati dalla bonifica ambientali". Flacks ribadisce di avere bisogno di un un prestito ponte dal governo di "500 milioni di euro per avviare il business" e garantisce "lo restituirò, è garantito". "Io non voglio nessuna beneficienza" e "sono pronto a investire del denaro 100 milioni, 200 milioni" se avrò affianco delle banche ma "le banche, allo stato delle cose, non ci metteranno un dollaro".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michael Flacks, per ex Ilva serve prestito ponte di 500 milioni, non lo scudo penale Notizie correlate Ex Ilva, dopo la sentenza Flacks chiede lo scudo penale: trattativa a rischioIl negoziato per la cessione dell’ex Ilva al fondo americano Flacks Group si complica. Ex-Ilva, Flacks rinuncia anche allo scudo penaleNel giorno dell'incontro sindacale sull'ex Ilva, con i rappresentanti dei lavoratori che chiedono nuovamente la nazionalizzazione del siderurgico, il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Flacks rilancia: non solo l’ex Ilva, in Italia comprerò altre società. Pronto a trasferire il mio quartier generale; Ex Ilva, Flacks Group rilancia: Pronti a investire nonostante le criticità giudiziarie; Flacks non molla: Vogliamo l'ex Ilva, gli ostacoli giudiziari non ci spaventano; Mr. Flacks in Italia sfida Jindal, ma le sentenze rischiano di spegnere l’Ilva. Michael Flacks, per ex Ilva serve prestito ponte di 500 milioni, non lo scudo penaleAl momento nessuno investirebbe un dollaro in Ilva, è stato ucciso il business. È sul letto di morte. Due cose possono accadere: o la salvo io o continuerà a rubare al governo 100 milioni al mese. ansa.it Flacks rilancia: non solo l’ex Ilva, in Italia comprerò altre società. Pronto a trasferire il mio quartier generaleIntervista all’imprenditore anglo-americano Michael Flacks che ha presentato un’offerta per l’impianto siderurgico di Taranto: «Gestisco un fondo multimiliardario, ho il sostegno dei miei investitori. milanofinanza.it Michael Flacks, proprietario del fondo americano Flacks Group, in corsa per acquisire l’ex #Ilva, ha rivelato a Milano Finanza un’acquisizione imminente di un gruppo italiano e lancia l’ultima sfida all’esecutivo: «Se il governo mi vende l’Ilva, sposto l'headqu - facebook.com facebook