L’Unione Europea ha approvato un prestito ponte di 390 milioni di euro per l’ex Ilva. La decisione arriva poco dopo la richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria, avanzata dall’azienda al ministero del Lavoro. Ora, con questa liquidità, si cerca di salvaguardare la filiera dell’acciaio italiana e di evitare ulteriori crisi.

Dopo la richiesta della proroga della cassa integrazione straordinaria, chiesta dall’ex-Ilva al ministero del Lavoro negli scorsi giorni, arriva nuova liquidità per l’azienda siderurgia italiana. La Commissione europea, riunitasi a Bruxelles, ha infatti autorizzato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, il prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro a favore di Acciaierie d’Italia. Lo rende noto l’organo esecutivo dell’Unione Europea in una nota. Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire la continuità operativa del principale produttore siderurgico integrato italiano, almeno fino a quando le sue attività non saranno trasferite ad un nuovo operatore, da selezionate tramite la gara tutt’ora in corso di svolgimento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ex Ilva, dall’Ue prestito ponte di 390 milioni: tutelata la filiera dell’acciaio

La Commissione Europea ha dato il via libera a un prestito da 390 milioni di euro per Acciaierie d'Italia, ex Ilva.

La Commissione europea ha dato il via libera a un prestito di 390 milioni di euro per salvare Acciaierie d'Italia, ex Ilva.

