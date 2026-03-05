Ex Ilva Urso | la sfida si è complicata serve coesione

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha dichiarato che la situazione dell'ex Ilva si è complicata dopo la sentenza del Tribunale di Milano. Ha aggiunto che la sfida iniziale era già difficile, ma ora richiede uno sforzo maggiore per mantenere la coesione tra le parti coinvolte. La discussione pubblica continua a ruotare attorno a questa vicenda.

5 mar. (askanews) – "La sfida era già di per sé molto difficile. Ora si è ulteriormente complicata anche per effetto della sentenza del Tribunale di Milano. Serve coesione e la massima responsabilità da parte di tutti". E' quanto avrebbe dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al tavolo sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. "Questo anche al fine di sbloccare al più presto le risorse necessarie alla... A fine febbraio, il Tribunale di Milano ha stabilito che le attività produttive dell'area a caldo - quella che emette più sostanze nocive per la salute e l'ambiente - dell'ex Ilva di Taranto dovranno fermarsi dal 24 agosto di quest'anno. L'acciaieria rimarrà aperta sol