Ex Fulgor offerta della Fondazione Cr Firenze per l’acquisto E in 14 mesi la nuova via Palazzuolo

La Fondazione Cr Firenze ha presentato un’offerta vincolante per l’acquisto dell’ex Fulgor. La proposta è stata consegnata alla curatela fallimentare e riguarda un intervento di riqualificazione dell’immobile. In circa 14 mesi, si prevede che sul sito di via Palazzuolo possa essere avviato un nuovo progetto di recupero e valorizzazione dell’area. La procedura segue le procedure previste dal fallimento e dalle normative vigenti.

Firenze, 28 aprile 2026 – L’offerta vincolante d’acquisto presentata alla curatela fallimentare del cinema Fulgor per circa 2 milioni di euro, il rifacimento totale con gli 8 milioni di euro già deliberati di via Palazzuolo e via Finiguerra e un altro maxi progetto di social housing – dopo i Lupi di Toscana – per dare alloggi a prezzi calmierati al personale delle forze dell’ordine. Un tassello fondamentale anche in ottica sicurezza a Firenze dove gli agenti evitano di essere trasferiti per mancanza di alloggi a prezzi accessibili. Il piano-Bocca. È il piano del presidente della Fondazione Cr Firenze, Bernabò Bocca, forte di un portafoglio...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Fulgor, offerta della Fondazione Cr Firenze per l’acquisto. E in 14 mesi la nuova via Palazzuolo Notizie correlate Via Palazzuolo, si parte. Fulgor, pronta l’offerta: "Sarà modello per tutti". E in autunno il restylingdi Antonio Passanese FIRENZE L’ex cinema Fulgor torna al centro delle strategie di rilancio di via Palazzuolo e via Maso Finiguerra. Fondazione CR Firenze apre la nuova edizione del bando Spettacolo dal VivoArezzo, 18 febbraio 2026 – Fondazione CR Firenze conferma anche per il 2026 il suo impegno a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo,... Una raccolta di contenuti Ex Fulgor, offerta della Fondazione Cr Firenze per l’acquisto. E in 14 mesi la nuova via PalazzuoloFirenze, 28 aprile 2026 – L’offerta vincolante d’acquisto presentata alla curatela fallimentare del cinema Fulgor per circa 2 milioni di euro, il rifacimento totale con gli 8 milioni di euro già ... lanazione.it Ex cinema Fulgor, la rinascita. Fondazione pronta all’acquisto: Diventerà uno spazio culturaledi Antonio PassaneseFIRENZEIl futuro dell’ex cinema Fulgor, chiuso dal 2016 e simbolo di degrado tra via Palazzuolo e via Maso Finiguerra, potrebbe finalmente cambiare. A tenerlo appeso a un filo – ma ... lanazione.it