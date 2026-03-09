Via Palazzuolo si parte Fulgor pronta l’offerta | Sarà modello per tutti E in autunno il restyling

Via Palazzuolo torna protagonista con l’annuncio dell’ex cinema Fulgor, che ha presentato un’offerta ritenuta innovativa e destinata a diventare un esempio per altri progetti simili. La struttura sarà oggetto di un intervento di restyling previsto per l’autunno, mentre le strategie di rilancio coinvolgono anche via Maso Finiguerra. L’attenzione si concentra sulla ripresa di questa zona della città.

di Antonio Passanese FIRENZE L’ex cinema Fulgor torna al centro delle strategie di rilancio di via Palazzuolo e via Maso Finiguerra. E al timone dell’operazione c’è Bernabò Bocca, presidente della Fondazione Cr Firenze, deciso a portare avanti un progetto che punta a cambiare il volto di uno dei quadranti più delicati del centro storico. "Sul Fulgor stiamo procedendo. Il Cda della Fondazione ci ha dato semaforo verde per fare un’offerta vincolante al concordato che oggi gestisce l’immobile, offerta che partirà al più presto. Ci auguriamo di arrivare in fondo alla procedura aggiudicandoci l’ex cinema che, secondo me, è il vero biglietto da visita di tutto l’intervento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, via Palazzuolo torna a colori con i bandoni d’autore: street artist, mostre e musicaAltre 18 saracinesche grigie e anonime di via Palazzuolo a Firenze diventeranno opere d’arte colorate e allegre. Accadrà durante la nuova edizione di «Palazzuolo strada aperta», progetto di arte ... corrierefiorentino.corriere.it

Comune-Fondazione Cr Firenze, 'via Palazzuolo come Notting Hill'Fondazione CrFirenze e Comune hanno firmato oggi il protocollo d'intesa che segna l'avvio del progetto 'Recreos', per la rigenerazione dell'area di via Palazzuolo e via Finiguerra. Gli interventi sono ... ansa.it

