Dopo 48 ore di ricerche, le forze dell'ordine hanno trovato senza vita Gianfranco De Simone. Per due giorni, amici, familiari e volontari avevano partecipato a un'intensa mobilitazione, sperando in un ritrovamento positivo. Le ricerche sono state condotte con appelli pubblici e operazioni sul territorio, fino al ritrovamento che ha concluso l’intera attività di ricerca. La comunità si è stretta intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Per 48 ore un’intera comunità ha sperato in un epilogo diverso. Tra appelli, ricerche serrate e una mobilitazione crescente, amici, familiari e volontari hanno continuato a cercare Gianfranco De Simone, convinti che potesse trattarsi di un allontanamento temporaneo. Con il passare delle ore, però, l’angoscia è aumentata. La scomparsa, sempre più difficile da spiegare, ha tenuto con il fiato sospeso l’Irpinia e non solo. Il caso e l’appello rilanciato in tv. La vicenda aveva attirato rapidamente attenzione anche a livello nazionale: se ne era occupata la trasmissione “Chi l’ha visto?”, contribuendo a diffondere l’appello e a raccogliere eventuali segnalazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo abbiamo trovato”. Gianfranco De Simone trovato senza vita dopo 48 ore di ricerche

“Lo abbiamo trovato”. Gianfranco trovato senza vita, era scomparso da 48 oreLe speranze si erano affievolite con il passare delle ore, ma nessuno voleva davvero arrendersi.

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