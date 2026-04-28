Dopo un mese di pausa, la scuderia di Maranello ha introdotto diverse modifiche alle sue monoposto in vista del prossimo Gran Premio a Miami. Le vetture sono state sottoposte a interventi tecnici che riguardano principalmente l’aerodinamica e alcune componenti meccaniche. I cambiamenti sono stati implementati nel tentativo di migliorare le prestazioni in una pista caratterizzata da curve lente e rettilinei lunghi. I team hanno già svolto sessioni di test per valutare le novità.

Per tutti i team il GP di Miami questo fine settimana di fatto costituisce un nuovo inizio. La lunga pausa di cinque settimane dal Giappone, generata dalla cancellazione di Bahrain e Arabia Saudita, è stata sfruttata da tutti gli uffici tecnici per approntare pacchetti evolutivi delle monoposto, particolarmente ampi. La Ferrari ha profuso uno sforzo notevole in tal senso e la SF-26 che vedremo in Florida sarà una versione profondamente diversa da quella che ha disputato le prime tre gare. In pratica, per quanto riguarda la veste aerodinamica della vettura, l’evoluzione riguarda ogni sua area, dall’avantreno al retrotreno. A partire da una versione riveduta e corretta dell’ala anteriore a livello di flap e paratie laterali, con una diversa conformazione anche del profilo principale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Evoluzione Ferrari: ecco che Rosse vedremo a Miami dopo i cambiamenti

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