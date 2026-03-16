Stasera Guido indaga sulla scomparsa di una ragazza e sul caso dell' amico Larocca accusato di corruzione con la malavita

Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda il secondo episodio di una serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, interpretata da Alessandro Gassmann. Guido indaga sulla scomparsa di una ragazza e sul caso dell’amico Larocca, coinvolto in un procedimento per corruzione con la malavita. L’avvocato Guerrieri si prepara a voltare pagina in una narrazione che si concentra sui personaggi e sui loro vicoli intricati.

L ’avvocato Guerrieri è pronto a voltare pagina? Stasera su Rai 1 alle 21.30 secondo appuntamento con la serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e interpretata da Alessandro Gassmann. La fine della storia d’amore con la moglie Sara mette Guido di fronte a un bivio: sprofondare o reagire? Per ora l’avvocato si consola con il sacco da boxe e con il lavoro. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Brillante, fragile, solo: Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella fiction tratta da Carofiglio In questa puntata Guerrieri se la deve vedere con il caso di una ragazza scomparsa e con la vicenda dell’amico magistrato Piero Larocca, accusato da un pentito mafioso di corruzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Alessandro Gassmann veste i panni del brillante avvocato barese Guido Guerrieri. La serie tv, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio, è stata girata tra Bari, Monopoli, Grumo Appula, Giovinazzo e Trani. Stasera la prima puntata su Rai 1. - facebook.com facebook