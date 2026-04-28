Un ciclista belga ha lasciato aperta la possibilità di partecipare alla Parigi-Roubaix nel 2027. La sua presenza sulla linea di partenza di alcune gare recenti ha alimentato speculazioni sul suo futuro nel settore. La stagione delle Ardenne ha mostrato alcuni segnali che potrebbero indicare una sua possibile svolta verso questa classica monumento. L’atleta non ha ancora confermato ufficialmente la sua decisione, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

Roma, 28 aprile 2026 - La campagna delle Ardenne è stata un po' la fotografia di ciò che è oggi Remco Evenepoel, nel bene e nel male: dominante e vincitore alla Amstel Gold Race 2026 (affrontata senza una concorrenza particolarmente serrato), assente alla Freccia Vallone 2026 (andata invece all'astro nascente Paul Seixas ), e deludente alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, vinta da Tadej Pogacar proprio davanti al francesino. In attesa di mettersi in gioco nei Grandi Giri con la maglia della Red Bull-Bora-Hansgrohe, il belga pensa e ripensa già alle Classiche, l'ambito in cui finora ha raccolto più successi in carriera, e lo fa puntando il mirino addirittura sulla Parigi-Roubaix 2027: oggi tanto lontana ma, forse, per qualcuno neanche così tanto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Evenepoel verso la Parigi-Roubaix 2027? "C'è la possibilità"

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