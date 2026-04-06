Parigi-Roubaix 2026 Evenepoel non ci sarà nonostante l' apertura di ieri

Parigi-Roubaix 2026, Evenepoel non prenderà parte alla corsa, nonostante l'apertura delle iscrizioni avvenuta ieri. La gara si svolgerà nel mese di aprile e rappresenta una delle classiche più prestigiose del ciclismo su strada. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, confermando l’assenza del ciclista belga che aveva partecipato nelle stagioni precedenti. La corsa si svolgerà tra le strade del nord della Francia, coinvolgendo un percorso noto per le sue pietre e le sue asperità.

Roma, 6 aprile 2026 - L'appetito vien mangiando, ma senza rischiare pericolose indigestioni: dopo il debutto assoluto al Giro delle Fiandre 2026 trovando il podio alle spalle di Tadej Pogacar (il primo corridore di sempre a vincere 4 Classiche Monumento di fila) e Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel a caldo non aveva nascosto il pensiero stupendo di presentarsi per la prima volta anche al via della Parigi-Roubaix 2026. Una suggestione durata appena una manciata di ore. Evenepoel non sarà alla Parigi-Roubaix 2026. Ai microfoni di Sporza, il belga subito dopo l'arrivo di Oudenaarde, si era così espresso, lasciando più di una porta aperta all' Inferno del Nord. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2026, Evenepoel non ci sarà (nonostante l'apertura di ieri) Giro delle Fiandre 2026, a sorpresa ci sarà anche EvenepoelRoma, 1 aprile 2026 - Nel giorno tradizionalmente riservato al 'pesce d'aprile', ogni notizia rischia di assumere altri contorni: specialmente quella... Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti e dove vederla Temi più discussi: Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streaming; E ora Remco Evenepoel vuole la Parigi-Roubaix 2026: Decideremo in settimana; Parigi-Roubaix 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Clamoroso: la Parigi-Roubaix senza settori di pavé e tre salite inedite!. Parigi-Roubaix 2026, Evenepoel non ci sarà (nonostante l'apertura di ieri)Subito dopo il podio al Giro delle Fiandre 2026, il belga non aveva nascosto la voglia di cimentarsi nell'Inferno del Nord. Poi il dietrofront, di comune accordo con la Red Bull-Bora-Hansgrohe ... sport.quotidiano.net Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streamingDopo lo spettacolo del Giro delle Fiandre 2026, il calendario internazionale propone ora un altro grande appuntamento. Domenica 12 aprile andrà infatti ... oasport.it Quattro Monumento vinte di fila, qualcosa che nemmeno Merckx era riuscito a fare. E ora Pogacar guarda già oltre la Parigi-Roubaix. https://fanpa.ge/BKPml facebook Jonathan Milan conquista il terzo posto alla Gand-Wevelgem 2025: una giornata storica per Lidl-Trek e un grande sostegno al gruppo. Leggi l’analisi completa e le parole del corridore sulla vittoria di Mads Pedersen e la prospettiva Parigi-Roubaix. x.com