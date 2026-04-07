Pogacar verso la Parigi-Roubaix | può siglare un record storico

Tadej Pogacar si prepara ad affrontare la Parigi-Roubaix, corsa ciclistica che si svolge in Francia. Il ciclista sloveno ha già vinto numerose competizioni e punta a stabilire un record storico partecipando a questa gara. La Parigi-Roubaix è una delle classiche più prestigiose del calendario ciclistico e rappresenta un obiettivo importante per il corridore. La sua partecipazione è molto attesa dagli appassionati di ciclismo.

Tadej Pogacar non molla un colpo e vuole portare a casa anche la Parigi-Roubaix: sarebbe un record incredibile nella storia del ciclismo Quando si nomina Tadej Pogacar, non c’è sicuramente bisogno di grandi presentazioni. Parliamo di uno dei più grandi di sempre, con un palmares incredibile e che riesce ad ampliare stagione dopo stagione con nuovi successi. Lo sloveno anche quest’anno ha dato il meglio di sé riuscendo a vincere già la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. Ma ora guarda già oltre, precisamente alla Francia, dove la Parigi-Roubaix per lui sarebbe un traguardo pazzesco. Infatti, si tratta dell’unica Classica monumento che manca nel suo palmares. 🔗 Leggi su Sportface.it Poga?ar e l’ultima sfida: Parigi-Roubaix per l’impresa storicaTadej Poga?ar punta a conquistare Parigi-Roubaix la prossima domenica per completare il palmarès dei Monumenti e aprire la strada verso un primato... Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026. POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX Temi più discussi: Parigi - Roubaix 2026: percorso e programma dell’Inferno del Nord · Ciclismo su strada; Parigi-Roubaix, scelti gli uomini della Uae che supporteranno Pogacar; Tadej Pogacar prosegue nella ‘missione impossibile’: Parigi-Roubaix scoglio principale per vincere le 5 Monumento nello stesso anno; Pogacar e l'ultima follia in vista della Parigi-Roubaix: vincere tutte le Monumento in una sola stagione. Pogacar verso la Parigi-Roubaix: può siglare un record storicoTadej Poga?ar non molla un colpo e vuole portare a casa anche la Parigi-Roubaix: sarebbe un record incredibile nella storia del ciclismo ... sportface.it Tadej Poga?ar si lancia verso la Roubaix: Motivato, sereno e pronto. Sul vincere tutte le monumento in un anno…Tadej Poga?ar riuscirà a scrivere una ennesima ed incredibile pagina della storia del ciclismo? Il fuoriclasse sloveno, dopo i successi nella ... oasport.it Parigi-Roubaix 2026 a tutta velocità: Pogacar parte motivato e con pressione bassa, puntando a vincere una quinta Monumento in una stagione. Ha già due successi su cinque e sogna di entrare nella storia. Scopri di più sul blog. x.com Parigi-Roubaix 1997 La vignetta dell'Equipe dedicata alla sorpresa del vincitore Guesdon, uno sconosciuto che ha seguito i consigli del suo Ds Madiot, di correre al coperto e giocarsela in volata #bike #vintagecycling #velovintage #vintagebike #fblifestyle #vi - facebook.com facebook