Evaso picchia poliziotti Arrestato dopo la fuga

Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari ha lasciato la propria abitazione a Budrio e si è diretto alla stazione, dove è stato notato dagli agenti di polizia. Quando si è reso conto di essere stato riconosciuto, ha colpito un ufficiale al petto e ha tentato di fuggire. Successivamente, è stato rintracciato e arrestato dopo l'eversione.

Ha violato gli arresti domiciliari, uscendo da Budrio e arrivando fino in stazione. Poi lì, una volta che si è accorto di essere stato notato dagli agenti, ha pensato bene di aggredirne uno, colpendolo al petto, e di scappare. Una fuga durata poco però e culminata con l’arresto. È finito così (di nuovo) in manette un 34enne marocchino, pluripregiudicato, questa volta per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza. Solo due giorni prima, il violento era stato arrestato per una tentata rapina aggravata e avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari a Budrio. Ma così non è stato: i poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco hanno individuato l’uomo vicino al piazzale est dello scalo ferroviario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evaso picchia poliziotti. Arrestato dopo la fuga Notizie correlate Porto Sant’Elpidio: inseguimento, due poliziotti feriti e giovane arrestato dopo fuga notturna.Fermate all’alt, inseguimento e agenti feriti a Porto Sant’Elpidio Un inseguimento notturno nelle strade di Porto Sant’Elpidio, in provincia di... Latitante di Roma arrestato a Bergamo: finisce la fuga dopo l’investimento di due poliziotti.Un uomo di 49 anni, ricercato da agosto per aver investito due agenti di polizia durante un inseguimento a Roma, è stato arrestato mercoledì 11... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Evaso picchia poliziotti. Arrestato dopo la fuga. Evaso picchia poliziotti. Arrestato dopo la fugaHa violato gli arresti domiciliari, uscendo da Budrio e arrivando fino in stazione. Poi lì, una volta che si ... msn.com Evaso dai domiciliari mesi fa, trovato in una villa di campagna mentre festeggiava la Pasquetta: arrestatoUn uomo di 37 anni, ricercato da mesi, è stato arrestato dalla polizia mentre festeggiava la Pasquetta con la famiglia in una villa di campagna a Bitonto, in provincia di Bari. Lunedì gli agenti lo ... quotidianodipuglia.it