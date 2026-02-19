Porto Sant’Elpidio | inseguimento due poliziotti feriti e giovane arrestato dopo fuga notturna

Un inseguimento notturno a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, ha causato il ferimento di due agenti e l’arresto di un giovane di 23 anni. La polizia ha tentato di bloccare un’auto che non si è fermata all’alt, dando il via a una corsa per le vie cittadine. Durante il tentativo di fermare il veicolo, alcuni agenti sono stati colpiti e feriti. Alla fine, il ragazzo è stato fermato e portato in commissariato. La scena si è conclusa con un intervento di rinforzi di polizia.

Fermate all'alt, inseguimento e agenti feriti a Porto Sant'Elpidio. Un inseguimento notturno nelle strade di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, si è concluso con il ferimento di due agenti di polizia e l'arresto di un ventitreenne. L'episodio, avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2026, è scaturito da un controllo di routine e ha visto il giovane, residente a Porto San Giorgio, reagire alla richiesta di fermarsi dando vita a una fuga pericolosa. La Dinamica dell'Inseguimento. Tutto è iniziato quando una pattuglia della polizia ha intimato l'alt al giovane alla guida di un'autovettura per un normale controllo.

