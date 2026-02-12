Latitante di Roma arrestato a Bergamo | finisce la fuga dopo l’investimento di due poliziotti

La fuga di un uomo di 49 anni, ricercato da mesi dopo aver investito due agenti di polizia durante un inseguimento a Roma, è finita a Bergamo. L’uomo è stato arrestato mercoledì 11 febbraio, segnando la fine di una latitanza durata quasi sei mesi. Era nascosto nel Nord Italia, lontano dalla capitale, quando i poliziotti lo hanno trovato e catturato.

Fuga Finita al Nord: Arrestato il Latitante di Roma Coinvolto nell'Investimento di Due Poliziotti. Un uomo di 49 anni, ricercato da agosto per aver investito due agenti di polizia durante un inseguimento a Roma, è stato arrestato mercoledì 11 febbraio 2026 in provincia di Bergamo. L'arresto pone fine a una lunga latitanza, scaturita da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale romano, e rappresenta un importante risultato per le forze dell'ordine impegnate nelle indagini. L'Aggressione al Cimitero Flaminio e l'Inizio della Fuga. La vicenda risale al 18 agosto 2025, quando, nel corso di un controllo di routine nei pressi del cimitero Flaminio di Prima Porta, gli agenti del commissariato San Lorenzo si sono trovati ad affrontare una situazione di estremo pericolo.

