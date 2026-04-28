Julio Velasco lancia la sfida | Voglio vincere gli Europei Il consiglio | Prendiamo esempio da Brignone

Durante la presentazione delle Nazionali italiane di volley, Julio Velasco ha dichiarato di voler conquistare gli Europei. Ha anche suggerito di prendere esempio da un’atleta di successo, citando specificamente un’atleta di sci alpino. Velasco ha sottolineato l’importanza di prepararsi al meglio e di mantenere alta la concentrazione per ottenere risultati importanti. L’evento si è svolto in un clima di attesa per le prossime competizioni.

Julio Velasco è intervenuto durante la presentazione delle Nazionali Italiane di volley in vista dell’estate 2026, che si aprirà tra giugno e luglio con la Nations League (prestigioso torneo internazionale itinerante, di cui le azzurre sono campionesse in carica) e che proseguirà tra fine agosto e settembre con gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il Guru è stato sincero sulla rassegna continentale: “ Ci terrei a vincerli perché non li ho mai vinti con le ragazze “. Le ultime due stagioni sono state trionfali per l’Italia: medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, trionfo ai Mondiali 2025, doppietta in Nations League, striscia di imbattibilità ancora aperta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Julio Velasco lancia la sfida: “Voglio vincere gli Europei”. Il consiglio: “Prendiamo esempio da Brignone” Notizie correlate Leggi anche: “Uno dei problemi della pallavolo lo è anche dell’Italia: i giovani non piacciono. Faccio sempre un esempio”: parla Julio Velasco Fare squadra a Firenze: 600 persone con Julio Velasco per il volleyun confronto intenso e ricco di spunti ha aperto il ciclo formativo promosso dalla federazione italiana pallavolo, offrendo una panoramica pratica su... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Volley femminile, proseguono i collegiali dell’Italia: Velasco chiama rinforzi pesanti. Le convocate per il secondo turno; Nazionale Volley Femminile: svelate le convocate di Velasco e Parisi per il terzo collegiale; Gaia Giovannini: 'Nessuno mi aveva convocata prima di Velasco'. Julio Velasco lancia la sfida: Voglio vincere gli Europei. Il consiglio: Prendiamo esempio da BrignoneJulio Velasco è intervenuto durante la presentazione delle Nazionali Italiane di volley in vista dell'estate 2026, che si aprirà tra giugno e luglio con ... oasport.it Julio Velasco e Bologna, ecco perché il ct delle Azzurre del volley vive a Monte San PietroBologna, 12 settembre 2025 – C’è anche Bologna nel cuore di Julio Velasco, allenatore della Nazionale femminile di pallavolo fresca vincitrice dei campionati del mondo in Thailandia dopo una storica ... ilrestodelcarlino.it L’ITALIA CHIAMÓ - Ilaria Spirito e Stella Nervini sono state convocate dal CT della Nazionale Julio Velasco • Chieri’76 - Side Before Self #volley #volleyball #chieri #pallavolo - facebook.com facebook Velasco: “Non ci sono stadi Cosa c’entra con come si gioca a calcio...” Il ct della Nazionale femminile di volley, Julio #Velasco, ha commentato l’attuale situazione del calcio italiano. @GianluVisco x.com