Stop ai contratti telefonici di luce e gas senza consenso esplicito

Dal prossimo 19 giugno entrerà in vigore una nuova norma che vieta la stipula di contratti di luce e gas senza il consenso esplicito del cliente. La legge prevede che, una volta scaduto il periodo di 60 giorni precedentemente concesso, le aziende non potranno più attivare contratti automaticamente o senza una conferma chiara da parte dell’utente. La misura mira a proteggere i consumatori da eventuali addebiti non richiesti o non autorizzati.

A partire dal prossimo 19 giugno, data in cui scadono i 60 giorni di tempo concessi dalla norma contenuta nel decreto Bollette da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le società di luce e gas non potranno più proporre contratti telefonici agli utenti, né inviare messaggi, a meno che l'utente non abbia fornito esplicita autorizzazione ad essere contattato per ricevere proposte commerciali. Lo ricorda Consumerismo. Ma la vera rivoluzione - spiega - è contenuta al comma 8 ter secondo cui "I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis sono nulli". Per effetto di tale disposizione,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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