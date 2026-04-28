Europa ok al bilancio da 2.000 miliardi | scontro tra frugali e investitori

Il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo un bilancio pluriennale di circa 2.010 miliardi di euro, destinato al periodo 2028-2034. La decisione si è conclusa dopo un acceso dibattito tra i gruppi chiamati a rappresentare le diverse posizioni, tra cui quelli che chiedevano risparmi e quelli che spingevano per maggiori investimenti. La ratifica del documento segna un passaggio importante nel processo di definizione delle priorità finanziarie dell’Unione Europea.

? Cosa sapere Il Parlamento europeo approva a Strasburgo il bilancio da 2.010 miliardi per il 2028-2034.. Nuove tasse su digitale e criptovalute finanzieranno i programmi senza gravare sui bilanci nazionali.. Il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo, con un voto di 370 favorevoli, 201 contrari e 84 astensioni, una proposta per un bilancio comunitario che superi i 2.010 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 2028 e il 2034. Tale decisione rappresenta una spinta verso l'incremento delle risorse comuni, superando di circa il 10% la cifra inizialmente ipotizzata dalla Commissione, con l'obiettivo di rispondere alle trasformazioni globali che hanno reso instabile il quadro geopolitico negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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