Russia | scommessa da 12.000 miliardi? Investitori USA divisi
Gli investitori americani discutono se puntare su una possibile opportunità da 12.000 miliardi di dollari in Russia. La proposta prevede investimenti milionari in settori come l’energia e le risorse minerarie, con l’obiettivo di sfruttare il potenziale di crescita del mercato russo. Alcuni temono rischi legati alle sanzioni e alla stabilità politica, mentre altri vedono nel progetto una chance di grandi profitti. La questione rimane al centro di confronti accesi tra gli esperti.
Russia: la scommessa da 12 trilioni di dollari che divide gli investitori americani. L’ipotesi di un massiccio investimento in Russia, capace di generare un profitto stimato a 12 trilioni di dollari per gli Stati Uniti, sta alimentando un acceso dibattito nel mondo finanziario. La prospettiva, emersa in un contesto di instabilità geopolitica e sanzioni internazionali, solleva interrogativi sulla reale fattibilità e sui rischi connessi a una simile operazione finanziaria, aprendo uno scenario complesso che potrebbe ridisegnare gli equilibri economici globali. Un mercato dalle potenzialità inesplorate?.🔗 Leggi su Ameve.eu
Zelensky: "Usa e Russia discutono accordo da 12 mila miliardi di dollari. Vogliono finire la guerra a giugno"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivela che i servizi segreti gli hanno mostrato un documento in cui si parla di un accordo tra Russia e Stati Uniti per 12 mila miliardi di dollari.
La Russia ha attaccato diverse regioni ucraine nella notte. Gruppi di droni sono stati avvistati nei cieli di Kiev, mentre altri si sono diretti anche verso le regioni di Zhytomyr, Chernihiv, Odessa, Sumy, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. - facebook.com facebook