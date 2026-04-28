Martedì 28 aprile 2026 inizia la fase dei playoff di Eurolega, che si svolge al meglio delle cinque partite. Le squadre coinvolte sono Fenerbahçe e Olympiacos, che si scontrano rispettivamente con Zalgiris e Monaco. Le partite si svolgono in diverse sedi e vedono la partecipazione di alcune delle principali formazioni del torneo. La competizione si preannuncia intensa, con incontri che potrebbero decidere l’accesso alle fasi successive.

? Cosa sapere Eurolega, playoff al meglio delle 5 partite in partenza martedì 28 aprile 2026.. Fener e Olympiacos affrontano Zalgiris e Monaco per il controllo della classifica.. Martedì 28 aprile 2026, le migliori otto formazioni del basket continentale danno il via ai playoff di Eurolega con sfide al meglio delle 5 partite. Mentre i campionati nazionali affrontano le ultime fasi stagionali, l’attenzione si sposta sulle serie che vedranno protagonista il Fener, primo classificato, e l’Olympiacos, capolista della stagione regolare. Equilibri e sbilanciamenti nei duelli decisivi. Le dinamiche del torneo presentano scenari estremamente diversificati, spaziando da scontri con esiti prevedibili a confronti dove il pronostico è totalmente aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurolega, playoff al via: duelli infuocati e sfide tra giganti

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