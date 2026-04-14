Le 4 sfide play-in nei duelli tra le stelle | Leonard contro Curry che show E Banchero vs Maxey

Nelle ultime partite di play-in, quattro duelli tra stelle hanno attirato l'attenzione. Tra Leonard e Curry si è visto un confronto intenso, mentre Banchero e Maxey si sono sfidati in un match serrato. Le sfide hanno coinvolto giocatori di alto livello e sono state caratterizzate da numeri significativi. La competizione ha determinato chi avanzava ai playoff, con pronostici e analisi che hanno accompagnato ogni incontro.

Bam Adebayo contro Kon Knueppel e Devin Booker contro Deni Avdija. E poi Tyrese Maxey contro Paolo Banchero e addirittura Steph Curry contro Kawhi Leonard. Le quattro sfide di play-in che danno il via alla post season Nba 2026 è suggestivo e forse persino doveroso raccontarle partendo dai campioni che sono le facce di quelle franchigie, quelle da copertina. Perché l’Nba è la lega sportiva di star power come forse nessun’altra al mondo e dunque è giusto “pesare” i giocatori più attesi e pagati sotto pressione, con la stagione in bilico. Dentro o fuori, inteso come destino di squadra che significa avanti o indietro nella parabola personale, come reputazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le 4 sfide play-in nei duelli tra le stelle: Leonard contro Curry, che show. E Banchero vs Maxey... Flagg e Knueppel, show tra ex Duke. Cadono Thunder e Pistons, Maxey stende SacramentoIl rookie di Dallas ne segna 49, l'ex compagno di college 34 nella vittoria di Charlotte su Dallas. Torun accende i Mondiali indoor: una parata di stelle tra record, duelli e grandi ritorniI Mondiali indoor di atleta, in programma a Torun dal 20 al 22 marzo 2026, si annunciano come uno degli appuntamenti più ricchi di talento... Gli interpreti di Romeo e Giulietta di Zeffirelli, Leonard Whiting e Olivia Hussey, alcuni anni dopo… - facebook.com facebook