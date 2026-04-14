Champions quarti infuocati | sfide cruciali per il pass in semifinale

Le partite dei quarti di finale della Champions League 20252026 si svolgono tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile. Otto squadre, tra cui Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Arsenal, Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Sporting Lisbona, sono impegnate nelle sfide decisive per ottenere l’accesso alle semifinali. Le gare vedranno confronti diretti tra le squadre più competitive della competizione.

Le sfide decisive per l’accesso alle semifinali della Champions League 20252026 si preparano tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, con Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Arsenal, Liverpool, Barcellona, Real Madrid e Sporting Lisbona pronti a contendersi il passaggio successivo. Il programma dei quarti di finale di ritorno offre un palinsesto di altissimo livello, dove i vantaggi accumulati nel primo turno dovranno essere difesi o ribaltati in campo. Equilibri tattici e necessità di ribaltare gli esiti dell’andata. Il Wanda Metropolitano ospiterà la sfida tra Atletico Madrid e Barcellona, un confronto che vede la squadra di Simeone partire con una posizione di vantaggio grazie alla vittoria ottenuta in Catalogna per 2-0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Champions, quarti infuocati: sfide cruciali per il pass in semifinale LIVE Trento-PGE Varsavia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: in palio il pass per i quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League... Champions League, rimonta Sporting: 5-0 al Bodo Glimt e pass per i quartiImpresa straordinaria dello Sporting Lisbona, che ribalta il pesante 3-0 subito all’andata contro il Bodo Glimt e travolge i norvegesi con un...