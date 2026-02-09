San Valentino 2026 | boom di anelli di fidanzamento in Italia +50% vendite e diamanti sempre richiesti

Quest’anno in Italia si registra un vero e proprio boom di anelli di fidanzamento. Le vendite sono aumentate del 50%, e i diamanti restano un grande classico tra le richieste. Molti giovani scelgono di fare il passo in questa data, spinti anche dalla voglia di celebrare l’amore con un gioiello speciale.

San Valentino 2026 si preannuncia un boom per il mercato degli anelli, in particolare quelli di fidanzamento, con un incremento delle vendite in Italia che raggiunge quasi il 50%. Klarna, banca digitale specializzata nei pagamenti flessibili, ha rilevato un aumento significativo degli acquisti di gioielli, spinto da un desiderio di celebrare l’amore con gesti simbolici e personalizzati, e facilitato anche da soluzioni di pagamento rateale. L’anello, da sempre considerato un simbolo di amore e impegno, torna a essere il protagonista di San Valentino. I dati di Klarna, analizzati tra dicembre 2025 e gennaio 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziano un aumento delle vendite di anelli di fidanzamento del 47% in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su San Valentino 2026

Ultime notizie su San Valentino 2026

