La serie HBO Euphoria torna a influenzare le tendenze di bellezza, portando di nuovo in auge uno stile audace e molto espressivo. Tra eyeliner intensi, glitter e incarnati luminosi, questa estetica si conferma come una delle preferite tra i giovani. La ripresa della serie ha portato alla ribalta un modo di truccarsi che privilegia l’effetto vistoso e deciso, rinnovando così il fascino del beauty bold.

Eyeliner intensi, glitter senza limiti e incarnati luminosi. L’ estetica bold e iper-espressiva della serie HBO Euphoria torna protagonista e conquista una nuova generazione. Il make-up non è più solo un dettaglio, ma una dichiarazione e oggi parla il linguaggio di Euphoria. Eyeliner intensi, glitter senza limiti, incarnati luminosi. L’estetica bold e iper-espressiva della serie HBO torna infatti protagonista e conquista una nuova generazione, trasformandosi in un vero driver di consumo nel mondo beauty. Secondo gli ultimi dati Klarna, banca digitale globale e provider di soluzioni di pagamento flessibili, confrontando il periodo dal 1° gennaio al 20 aprile 2025 con lo stesso periodo del 2026, le vendite dei prodotti beauty più iconici legati a questo immaginario registrano una crescita significativa.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - È (di nuovo) Euphoria-mania: il ritorno del beauty bold

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