Il trucco torna a concentrarsi sugli occhi, con l’eyeliner che domina il viso e definisce lo sguardo. Su passerelle, red carpet e eventi pubblici, questa tendenza si fa strada come elemento principale del makeup. Il nero si impone come colore preferito, creando linee nette e decise che attirano l’attenzione. La scelta dell’eyeliner si conferma come un must della stagione.

È l’ eyeliner la costante make up del momento. Che si tratti di sfilate, red carpet o altri eventi (come ad esempio l’ultimo Festival di Sanremo ) questo grande classico del trucco non ha mancato un appuntamento, da solo o abbinato ad altri must di stagione, dai glitter al rossetto rosso, dallo strapotere del nero fino all ‘ombretto blu, altro grande sorvegliato speciale di queste settimane. Eyeliner, lo sguardo protagonista. Massimalismo, viene subito da pensare, quello che le tendenze di fine 2025 avevano dato per certo. Ci siamo, dunque, con il ritorno di un trucco più deciso, che vuole farsi notare e che non ha bisogno di chiedere permesso, ma che sopra ogni altra cosa ci obbliga a guardarci negli occhi e a renderli protagonisti assoluti di ogni beauty look. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il trucco torna a farsi presente e si focalizza sullo sguardo, dove il nero si impone su qualsiasi altra cosa e detta le regole del gioco

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