Dal Premio Pulitzer al grande cinema | sul palco il dramma universale di Eugene O’Neill

Lungo viaggio verso la notte, lo spettacolo con Gabriele Lavia, emozionerà il Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara il 27 e 28 marzo alle 20.30 e il 29 marzo alle 16. Sabato l’Incontro con la compagnia. Considerato uno dei vertici assoluti della drammaturgia del Novecento, Long Day’s Journey into Night di Eugene O’Neill arriva in scena come un viaggio teatrale nel cuore della memoria, della famiglia e delle sue fratture più profonde. Opera-confessione tra le più celebri del teatro moderno, il testo nasce tra il 1941 e il 1942 come una dolorosa resa dei conti dell’autore con il proprio passato. L’opera vinse nel 1957 il Premio Pulitzer per la drammaturgia, consacrando definitivamente O’Neill come uno dei più grandi drammaturghi del secolo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Tutto quello che riguarda Dal Premio Pulitzer

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