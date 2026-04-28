Negli ultimi tempi, Ethereum ha raggiunto un nuovo massimo storico con circa 587.000 indirizzi attivi, secondo la media mobile a 100 giorni. Nonostante questa crescita nell'utilizzo, il prezzo della criptovaluta si mantiene stabile intorno ai 2.000 dollari, ignorando l'exploit che ha coinvolto la rete di recente. La situazione evidenzia un'attenzione crescente sulla piattaforma, anche se i valori di mercato restano invariati.

? Cosa sapere Ethereum registra 587.000 indirizzi attivi nella media mobile a 100 giorni.. Il prezzo oscilla a 2.320 dollari nonostante la crescita dell'utilizzo della rete.. Con circa 587.000 indirizzi attivi registrati nella media mobile a 100 giorni, la rete Ethereum ha raggiunto un livello di utilizzo senza precedenti nella sua storia, nonostante il prezzo dell’asset si trovi ancora al di sotto del 50% rispetto ai picchi di ottobre. Mentre le quotazioni oscillano intorno alla soglia dei 2.320 dollari, tentando di superare la resistenza posta dai livelli di 2.400 dollari, i dati on-chain rivelano una realtà profondamente diversa dal sentimento negativo che domina i mercati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ethereum: utenti ai massimi storici, il prezzo ignora l’exploit

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