Eternit | la docuserie che dà voce al dolore e alla memoria di Casale

A Casale Monferrato è stata presentata una nuova docuserie realizzata da AFeVA, dedicata alla vicenda Eternit. La serie racconta le storie delle persone colpite e degli eventi legati alla vicenda ambientale e sanitaria. La pubblicazione completa è prevista per giugno 2026, in occasione del quarantesimo anniversario. La produzione si propone di mantenere viva la memoria di quanto accaduto.

? Cosa sapere A Casale Monferrato presentata la docuserie di AFeVA sulla vicenda Eternit.. La pubblicazione integrale della serie avverrà a giugno 2026 per il quarantesimo anniversario.. Il 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per le vittime dell’amianto e della Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la Sala consiliare del Comune di Casale Monferrato ha ospitato la presentazione della docuserie Negli occhi di chi resta, un progetto volto a restituire memoria alla vicenda Eternit. La sovrapposizione temporale tra le due ricorrenze non è casuale per la comunità di Casale Monferrato, che convive da quasi quattro decenni con le ripercussioni lasciate dalla chiusura dello stabilimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eternit: la docuserie che dà voce al dolore e alla memoria di Casale Notizie correlate Foibe ed esodo, il ricordo. Dal dolore alla consapevolezza. Ecco la memoria che unisceRimini ha celebrato il Giorno del Ricordo con una cerimonia intensa al monumento "Biblioteca di Pietra", sulla scogliera del porto, dedicato alle... L'’Istituto Comprensivo Casale alza la voce contro ogni forma di violenzaBRINDISI - Il 27 febbraio 2026 l’Istituto Comprensivo Casale ha scelto di alzare la voce, di farlo insieme, e di farlo con forza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La docu-serie Negli occhi di chi resta racconta il dramma dell’Eternit; Si avvicina la Giornata mondiale delle vittime di amianto, il Piemonte prepara programma di sorveglianza sanitaria verso chi è stato esposto; Negli occhi di chi resta, la docu-serie che racconta il dramma dell’Eternit; Vittime dell’amianto, il 28 aprile è il giorno per ricordarle. Ma la conta dei morti continua. Negli occhi di chi resta, la docuserie sul caso Eternit e la strage silenziosa dell'amiantoUscirà a giugno per i 40 anni dalla chiusura dello stabilimento di Casale Monferrato. Oggi, 28 aprile, il trailer sul sito de La Stampa ... lastampa.it Negli occhi di chi resta: presentata a Casale Monferrato la docuserie sulla tragedia dell’amiantoCASALE MONFERRATO – È stata presentata oggi, Giornata Mondiale per le Vittime dell’Amianto, la docuserie Negli occhi di chi resta. Il progetto di AFeVA ... radiogold.it Commemorazione della giornata mondiale delle vittime. Un monumento, nel parco pubblico della Croce Rossa, ricorda i 52 morti dopo aver lavorato nell’azienda Eternit - facebook.com facebook “Negli occhi di chi resta”, la docuserie che racconta il dramma dell’Eternit x.com