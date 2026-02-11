Rimini ha ricordato le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata con una cerimonia al monumento

Rimini ha celebrato il Giorno del Ricordo con una cerimonia intensa al monumento "Biblioteca di Pietra", sulla scogliera del porto, dedicato alle vittime delle foibe, all’ esodo giuliano-dalmata e alle vicende del confine orientale. Protagonisti della mattinata sono stati gli studenti della classe quinta del Liceo Classico "Giulio Cesare", che hanno animato la commemorazione con riflessioni profonde e misurate, frutto di un percorso di studio e consapevolezza. Parole che hanno richiamato la necessità di una memoria equilibrata, capace di ascoltare e di affermare con chiarezza che nessuna ideologia può giustificare la violenza contro i civili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Foibe ed esodo, il ricordo. Dal dolore alla consapevolezza. Ecco la memoria che unisce

Approfondimenti su Foibe Esodo

Il Giorno del Ricordo si è svolto oggi in tutta Italia, con cerimonie e commemorazioni.

Oggi a Varese si è tenuta una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Foibe Esodo

Argomenti discussi: Giornata del ricordo, la tragedia delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; Giorno del Ricordo 2026, dal 3 febbraio al 2 marzo Vicenza commemora le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; Giorno del Ricordo 2026: Napoli commemora le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata al Real Bosco di Capodimonte; Torino ricorda le Vittime delle foibe e l’Esodo giuliano istriano e dalmata.

Giorno del Ricordo, foibe ed esodo giuliano-dalmata: una tragedia della storia italianaGiorno del Ricordo, Il 10 febbraio l’Italia ricorda le vittime delle foibe e i 250mila italiani costretti a lasciare Istria, Fiume e Dalmazia ... italiachiamaitalia.it

Foibe ed esodo giuliano-dalmata, il prefetto Giaccari: «Il ricordo sia un ponte tra passato e futuro»Alla Camera di Commercio la commemorazione della Giornata del Ricordo con le testimonianze delle famiglie Vivoda e Orengo ... riviera24.it

Foibe ed esodo, l’Italia della memoria sui binari: il “Treno del Ricordo” riparte da Trieste ARTICOLO - - > https://www.triesteallnews.it/2026/02/foibe-ed-esodo-litalia-della-memoria-sui-binari-il-treno-del-ricordo-riparte-da-trieste/ - facebook.com facebook

FOIBE ED ESODO: NOI NON DIMENTICHIAMO Il Giorno del Ricordo nasce per rompere un silenzio imposto e durato decenni. Ricordare foibe ed esodo giuliano-dalmata non è un rito né una bandiera di parte: è un atto di verità e di giustizia verso le vittime Q x.com