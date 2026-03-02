L' ’Istituto Comprensivo Casale alza la voce contro ogni forma di violenza

Il 27 febbraio 2026, l’Istituto Comprensivo Casale ha deciso di manifestare pubblicamente contro ogni forma di violenza, scegliendo di alzare la voce in modo collettivo e deciso. La scadenza dell’evento rappresenta un momento di presa di posizione chiara da parte della scuola, che ha annunciato questa iniziativa senza lasciare spazio a ambiguità.

BRINDISI - Il 27 febbraio 2026 l'Istituto Comprensivo Casale ha scelto di alzare la voce, di farlo insieme, e di farlo con forza. L'evento dal titolo "One Billion Rising - Rise for our bodies, our earth, our future 2026" non è stato un semplice appuntamento nel calendario scolastico, né un flash.