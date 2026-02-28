Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 28 febbraio 2026

Oggi, sabato 28 febbraio 2026, alle 20:30, si è svolta l'estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento sono stati annunciati i numeri vincenti, scelti tra 40 possibili. VinciCasa è il concorso che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri. L’estrazione si è svolta in diretta e i risultati sono stati resi noti subito dopo.

Estrazione VinciCasa oggi 28 febbraio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili.