Estorsione dopo furto in piazza del Teatro | Dammi i soldi o non riavrai il borsello

Una persona di 42 anni, tunisino e residente in città, è stata arrestata dalla polizia a Viterbo con l'accusa di aver estorto un denaro dopo aver sottratto un borsello in piazza del Teatro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe chiesto soldi alla vittima minacciandola di non restituirle il portafoglio. L’intervento degli agenti ha portato all’arresto dell’uomo sul posto.

Estorsione dopo il furto del borsello a Viterbo, arrestato dalla polizia un 42enne tunisino residente nel capoluogo. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando gli agenti della Squadra volanti, impegnati in servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in piazza del Teatro da uno.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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