C’era un ragazzo Gianni Morandi all’Este Music Festival

L'Este Music Festival si appresta ad accogliere sul palco del Castello Carrarese uno dei cantanti italiani più noti, Gianni Morandi. La manifestazione vedrà anche altri artisti di rilievo esibirsi durante l'estate, offrendo spettacoli musicali in diverse serate. La programmazione include una serie di concerti che coinvolgono vari interpreti, tutti previsti nelle prossime settimane. La manifestazione si conferma come uno degli eventi musicali più attesi della stagione.

Este Music Festival si prepara ad accogliere Gianni Morandi. È lunga la carrellata di grandi voci italiane che solcheranno il palco del Castello Carrarese, per una estate di live imperdibili. Il 31 agosto (ore 21) Gianni Morandi firmerà una tappa del tour dedicato ai 60 anni di “C’era un ragazzo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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