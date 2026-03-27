Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Male Necessario” in collaborazione con Fedez e aver pubblicato il suo ultimo album “Perfetto Imperfetto”, Marco Masini si esibisce nuovamente dal vivo. La sua performance si svolge durante l’Este Music Festival, dove il cantante propone il suo repertorio in un evento che vede coinvolto il pubblico presente.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto BMG), Marco Masini torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “Marco Masini – Live 2026” e con una tappa il 23 luglio (ore 21.30) al Castello Carrarese per la terza edizione di Este Music Festival. I biglietti saranno disponibili da oggi, venerdì 27 marzo, alle ore 15.00 in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e alle ore 18.00 su TicketOne. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Este Music Festival, con il live di Marco Masini

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