Il gruppo internazionale nel settore dell'ottica ha annunciato risultati finanziari soddisfacenti per l'ultimo periodo, sottolineando una strategia orientata all'innovazione tecnologica. Ha inoltre evidenziato come lo sviluppo di prodotti con intelligenza artificiale rappresenti un elemento chiave per il futuro. La società ha confermato che i dati attuali sono positivi e che le aspettative per i prossimi mesi sono molto ottimistiche.

Milano, 28 aprile 2026 – “I risultati sono solidi”. E poi: “Il meglio deve ancora venire, la nostra strategia è chiara e le nostre prospettive molto promettenti”. Così Francesco Milleri, amministratore delegato e presidente di EssilorLuxottica, all’apertura, oggi a Parigi, dell’ assemblea del gruppo italo-francese. “È un momento importante in un contesto internazionale complesso”, spiega subito agli azionisti (presente l’80,78% del capitale per la parte ordinaria e l’80,76% per quella straordinaria), chiamati a votare anche la conferma nel cda, per un ulteriore mandato triennale, di Romolo Bardin, José Gonzalo, Virginie Mercier-Pitre e Swati Piramal e, per un altro biennio, di Mario Notari, Cristina Scocchia, Nathalie von Siemens e Andrea Zappia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - EssilorLuxottica disegna il futuro. Sviluppo grazie agli occhiali con l’AI

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