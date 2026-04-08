Belluno disegna il futuro con l’IA | al via il laboratorio creativo

A Belluno, dal 11 aprile, un nuovo laboratorio aperto al pubblico si svolge presso l’UrbanHub ContaminationLab Dolomiti in Via Ippolito Caffi. L’obiettivo è coinvolgere cittadini, professionisti e studenti in attività di co-progettazione, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale generativa. L’iniziativa si concentra sulla sperimentazione e sulla creazione di idee per immaginare nuove possibilità di sviluppo e innovazione urbana.

A Belluno, a partire da sabato 11 aprile, l’UrbanHub ContaminationLab Dolomiti in Via Ippolito Caffi ospiterà un laboratorio dedicato alla co-progettazione creativa e all’intelligenza artificiale generativa per ripensare il futuro della città. L’iniziativa punta a coinvolgere i giovani nell’uso consapevole di tecnologie avanzate come Midjourney, ChatGPT e Suno. L’obiettivo è quello di delineare scenari alternativi urbano attraverso la produzione di materiali narrativi, guide pratiche e libro-game. Un percorso tra design speculativo e tecnologia digitale. Il programma prevede un impegno totale di 20 ore, strutturato in cinque appuntamenti collettivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belluno disegna il futuro con l’IA: al via il laboratorio creativo San Pietro Vernotico disegna il suo futuro: al via il percorso partecipativo per il PumsSAN PIETRO VERNOTICO – Come si muoveranno i cittadini di San Pietro Vernotico nei prossimi anni? La risposta inizierà a prendere forma giovedì 19... Asti, Carnevale green per i bambini: un laboratorio creativo con materiali di recupero.Un fine settimana all'insegna della fantasia e del riuso creativo attende i bambini di Asti.