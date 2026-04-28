Esperienze sensoriali visita guidata dello stabilimento e tanta birra | il Primo Maggio da Bruno Ribadi

In occasione del Primo Maggio, nel territorio di Terrasini, si svolge una giornata dedicata alla birra artigianale presso uno stabilimento locale. L’evento include una visita guidata dello stabilimento e un percorso sensoriale nel luppoleto, entrambi compresi nel prezzo del biglietto. Durante la giornata sono previsti momenti di musica e la possibilità di degustare diverse tipologie di birra, offrendo un’esperienza che coinvolge i sensi e l’intera azienda.

Una giornata intera tra birra artigianale, musica ed esperienze da vivere a Terrasini. Al birrificio Bruno Ribadi in occasione del Primo Maggio la visita guidata dello stabilimento e il percorso sensoriale nel luppoleto sono inclusi nel biglietto d'ingresso.Vale lo stesso per l'area kids dedicata.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate ’Primavera dei Vini’. Esperienze sensorialiAnche quest’anno, sulla Strada del Vino dell’Alto Adige, la ’Primavera di Vini’ inaugura i mesi più caldi un clima di festa. Leggi anche: “Jules van Biesbroeck e il primo Novecento”: visita guidata alla Gam Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Forte di Vinadio si evolve e riapre al pubblico; Risvegli. La festa dei fiori 2026, l'11esima edizione del festival all'Orto Botanico di Padova; Dal 25 aprile al 1° maggio Venaria apre all’alba: una settimana tra fioriture e biodiversità; Dai cannoni ai fiori: il Forte di Vinadio sboccia tra api, miele e inclusione. Il Primo Maggio 2026 passa da tre piazze diverse: Roma, Bologna e Taranto. Tre eventi gratuiti, tre line up molto diverse tra loro e tre modi di vivere una giornata che resta politica, popolare e musicale insieme. A Roma c’è il Concertone in Piazza San Giovann facebook