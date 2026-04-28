Esiste un repertorio della camorra? A Belve la stoccata di Sal Da Vinci a Cazzullo

Durante la nuova stagione di “Belve”, il conduttore Francesca Fagnani ha annunciato la partecipazione di Sal Da Vinci, noto per il suo recente successo al Festival di Sanremo 2026. Tra gli argomenti discussi, è emersa una domanda sulla presenza di un repertorio della camorra, che ha suscitato attenzione tra il pubblico presente in studio. La puntata si è concentrata su vari temi, con interventi di diversi ospiti, tra cui il cantante napoletano.

Tra gli ospiti più attesi della nuova stagione di “ Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, c’è Sal Da Vinci, protagonista dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026. In studio, il cantante si lascia andare a un racconto senza filtri, tra ironia, momenti più intimi e qualche frecciata ben assestata. Al centro del confronto c’è soprattutto la polemica che ha infiammato il dibattito dopo il successo sanremese, quella con il giornalista Aldo Cazzullo. La stoccata del cantante al giornalista. Fagnani entra subito nel vivo, ricordando al cantante come il trionfo sanremese abbia scatenato discussioni anche tra firme autorevoli. La risposta di Sal Da Vinci è netta: “Eh, troppo!”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Esiste un repertorio della camorra?” A “Belve” la stoccata di Sal Da Vinci a Cazzullo Notizie correlate Sal Da Vinci a Belve risponde a Cazzullo: “Esiste un repertorio della camorra?”Dopo settimane di silenzio, Sal Da Vinci ha deciso di rispondere pubblicamente alle polemiche seguite alla sua vittoria a Sanremo. Sal Da Vinci a Belve rompe il silenzio sul caso Cazzullo: “Esiste un repertorio della camorra?”Dopo settimane di silenzio sulle polemiche seguite alla sua vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha deciso di rompere gli indugi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sal Da Vinci a Belve : C’è un repertorio della camorra? Cazzullo offende chi mi ha votato; C'è un repertorio della Camorra? Offende chi mi ha votato. Sal Da Vinci a Belve risponde a Cazzullo; Belve, Sal Da Vinci non mantiene le promesse e replica alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo; Sal Da Vinci a Belve, la replica a Cazzullo: C'è un repertorio della camorra? Offende chi mi ha votato. Esiste un repertorio della camorra? A Belve la stoccata di Sal Da Vinci a CazzulloLa polemica con Aldo Cazzullo apre il racconto di Sal Da Vinci tra gli ospiti più attesi di Belve: dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026, il cantante si racconta senza filtri a Francesca Fagnani ... msn.com Belve, Sal Da Vinci risponde a Cazzullo: C'è un repertorio delle canzoni di camorra?Tra sincerità, emozione ed ironia Sal Da Vinci si confessa a 'Belve', nella puntata in onda stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Rai2. A Francesca Fagnani il vincitore del festival di ... adnkronos.com Ospite del podcast di Diletta Leotta, Sal Da Vinci ha fatto alcune rivelazioni inedite sul rapporto con la moglie Paola Pugliese, con cui è sposato da 34 anni. Il primo bacio a 16 anni, poi un periodo passati distanti. Le rivelazioni inedite del cantante - facebook.com facebook