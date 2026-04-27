Dopo settimane di silenzio sulle polemiche legate alla sua vittoria al Festival di Sanremo, il cantante ha deciso di parlare pubblicamente. In un’intervista, ha affrontato direttamente il caso Cazzullo e ha chiesto se esiste un repertorio della camorra. La sua scelta di intervenire arriva dopo un periodo di attesa e speculazioni sui social e sui media. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata al momento.

Dopo settimane di silenzio sulle polemiche seguite alla sua vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha deciso di rompere gli indugi. Lo ha fatto nello studio di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 28 aprile alle 21.20 su Rai 2 e disponibile on demand su RaiPlay e Disney+. Il cantante napoletano, che si prepara ora a rappresentare l’Italia all’Eurovision, aveva scelto fino a questo momento di non alimentare le polemiche. “Non ho voluto assolutamente replicare a questo tipo di provocazioni e ho chiesto anche ai miei fan di non farlo”, ha spiegato durante l’intervista. Ma incalzato dalle domande della conduttrice, ha deciso per la prima volta di rispondere alle accuse mosse dal giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sal Da Vinci a Belve rompe il silenzio sul caso Cazzullo: “Esiste un repertorio della camorra?”

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