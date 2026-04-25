Dopo settimane di silenzio, il cantante napoletano ha scelto di intervenire pubblicamente per rispondere alle polemiche nate in seguito alla sua vittoria a Sanremo. Recentemente è stato intervistato in televisione, dove ha affrontato il tema di un possibile collegamento tra il suo repertorio musicale e l’attività della camorra. La discussione è stata sollevata anche dal giornalista e scrittore, che ha chiesto se esista un “repertorio” legato a questa organizzazione criminale.

Dopo settimane di silenzio, Sal Da Vinci ha deciso di rispondere pubblicamente alle polemiche seguite alla sua vittoria a Sanremo. Secondo le anticipazioni, il cantante napoletano sarà ospite della prossima puntata di Belve, in onda il 28 aprile 2026 su Rai 2, dove affronterà per la prima volta le critiche mosse dal giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. Al centro della controversia c’è un articolo in cui Cazzullo aveva definito il brano vincitore Per sempre sì una canzone adatta a un matrimonio di camorra. Parole che hanno scatenato reazioni contrastanti nel mondo della musica e dell’opinione pubblica, ma alle quali Sal Da Vinci aveva fino ad ora scelto di non replicare direttamente.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sal Da Vinci a Belve risponde a Cazzullo: “Esiste un repertorio della camorra?”

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