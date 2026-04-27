Mercedes GLB la prova de Il Fattoit – La Stella alpina comoda e elettrica – FOTO

Una nuova versione della Mercedes GLB è stata messa alla prova da Il Fatto.it, presentandosi come un modello comodo e completamente elettrico. La vettura si distingue per il design compatto e la capacità di offrire spazio interno adeguato, caratteristiche che si riflettono nelle immagini pubblicate. La prova si concentra sulle caratteristiche estetiche e funzionali del veicolo, senza approfondimenti sui dati tecnici o sulle performance specifiche.

‹ › 1 6 mercedes glb elettrica. ‹ › 2 6 mercedes glb elettrica. ‹ › 3 6 mercedes glb elettrica. ‹ › 4 6 mercedes glb elettrica. ‹ › 5 6 mercedes glb elettrica. ‹ › 6 6 mercedes glb elettrica. Magari non proprio per tutte le tasche, ma per la vita di tutti i giorni, sì: “Disponibile a cinque o sette posti, si adatta con facilità alle esigenze dei nostri clienti. Con più spazio, un nuovo design, maggiore comfort e persino la possibilità di trainare un caravan di dimensioni generose, dimostra che un Suv può essere versatile quanto capace”, sottolinea Mathias Geisen, responsabile delle vendite della casa con la Stella. Il modello al quale...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mercedes GLB, la prova de Il Fatto.it – La Stella alpina, comoda e elettrica – FOTO Notizie correlate Kia EV2, la prova de Il Fatto.it – L’elettrica urbana che convince – FOTO‹ › 1 / 6 kia ev2 ‹ › 2 / 6 kia ev2 ‹ › 3 / 6 kia ev2 ‹ › 4 / 6 kia ev2 ‹ › 5 / 6 kia ev2 ‹ › 6 / 6 kia ev2 Prima di guidare la Kia EV2 ci... Suzuki eVitara, la prova de Il Fatto.it – Elettrica e concreta, anche in offroad – FOTO‹ › 1 / 6 suzuki eVitara ‹ › 2 / 6 suzuki eVitara ‹ › 3 / 6 suzuki eVitara ‹ › 4 / 6 suzuki eVitara ‹ › 5 / 6 suzuki eVitara ‹ › 6 / 6 suzuki eVitara... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mercedes GLB elettrica. Spazio, autonomia e comfort in prova; Prova Mercedes GLB, una vera sorpresa: si guida bene e ti porta molto lontano.; Nuova Mercedes GLB 2026: l'auto elettrica con IL CAMBIO! - Video; Mercedes GLB elettrica 2026: prova su strada, autonomia reale fino a 631 km e prezzo. Nuova Mercedes GLB 2026: l'auto elettrica con IL CAMBIO! - VideoCon l'arrivo di nuova Mercedes GLB 2026 la firma tedesca mette a dura prova gli scettici dell'elettrico, con un'ottima autonomia ed efficienza ... hdmotori.it Prova Mercedes GLB, una vera sorpresa: si guida bene e ti porta molto lontanoAbbiamo provato la nuova Mercedes GLB elettrica nella versione con motore da 272 CV e batteria da 85 kWh; ecco come va e quanto costa ... motorbox.com Franco Colapinto a bordo di una Mercedes replica, sullo stile di quelle guidate da Juan Manuel Fangio, in vista dello Showrun di Buenos Aires. #MemasGP #FrancoColapinto #Mercedes #Alpine #F1 - facebook.com facebook