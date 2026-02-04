Vergara conquista Conte e ora sogna la Nazionale | a Napoli è nata una stella! Si pensa già al rinnovo

A Napoli, Vergara si sta facendo notare. Dopo aver conquistato Conte, il giovane difensore italiano sogna di vestire la maglia azzurra. Intanto, il club pensa già al rinnovo del contratto e a blindarlo a lungo. La sua crescita sta attirando l’attenzione anche della Nazionale, e il Napoli ora spera di poter puntare su di lui per il futuro.

Dalla gavetta nei campetti di Frattamaggiore, Antonio Vergara ha fatto il salto e ora sogna di vestire l’azzurro.

Corriere dello Sport: Vergara si prende il Napoli e ora sogna l’azzurroDai campetti di Frattamaggiore al Maradona, passando per Torino e la Champions: Antonio Vergara brucia le tappe e conquista Conte. La Nazionale ora non è più un’utopia. C’è chi arriva in silenzio e ch ... napolipiu.com

Vergara, l'incredibile parabola: dal mercato al posto fisso nel Napoli di Conte. E Gattuso...Da riserva a stella, in 15 giorni ha stregato Premier e ct: il fantasista campano ha letteralmente stravolto in positivo la sua carriera ... tuttosport.com

Il Napoli lotta e conquista una vittoria meritata contro la Fiorentina al Maradona. In gol Vergara che è in un ottimo momento di forma e non si arrende mai e Gutierrez. Preoccupa l'infortunio di Di Lorenzo costretto al cambio nel primo tempo. Gli azzurri conquist x.com

Il #Napoli conquista una vittoria sofferta ma meritata al Maradona superando la Fiorentina 2-1. Gli azzurri partono forte e trovano il vantaggio con Vergara, bravo a inserirsi e battere De Gea con freddezza. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato Gutierrez con - facebook.com facebook