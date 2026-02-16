Finti single per non pagare l’Imu | caccia ai ‘furbetti’ della seconda casa a Senigallia

Il Comune di Senigallia ha scoperto che molte persone si registrano come single per evitare di pagare l’Imu sulla seconda casa. Il sindaco Massimo Olivetti ha avviato controlli mirati e ha identificato 610 nuclei familiari che hanno dichiarato di essere composti da un solo membro tra il 2021 e il 2026. In alcuni casi, i controlli hanno portato alla luce situazioni in cui più individui condividono l’indirizzo, ma si dichiarano single per risparmiare sulle tasse.

Senigallia (Ancona), 16 febbraio 2026 – Nuclei familiari con una sola persona in aumento nel Comune di Senigallia (An), un numero che ha insospettito il sindaco Massimo Olivetti che ha avviato i controlli: sono 610 in più quelli formati da single registrati a Senigallia dal 2021 al 2026. Come si aggira il pagamento dell'Imu sulla seconda casa. Tra questi ci sono anche single per scelta e naturalmente i furbetti dell'Imu che, pur di non pagare la seconda casa, si fingono alla ricerca dell'anima gemella. Gli agenti della Polizia Municipale di Senigallia non hanno ancora terminato i controlli e, al momento del rilascio della residenza, si accertano che all'interno dell'abitazione ci viva qualcuno.