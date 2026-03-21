esenzione del bollo auto chi non deve pagare e quali sono i requisiti

In Italia, ci sono situazioni specifiche in cui il pagamento del bollo auto non è richiesto. La tassa, che si versa alle Regioni, si applica generalmente ai veicoli posseduti, ma in alcuni casi alcuni soggetti o veicoli sono esenti. Questa esenzione dipende da determinati requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Per sapere chi non deve pagare e quali condizioni rispettare, è importante consultare le disposizioni ufficiali.

Esistono alcuni casi in cui il bollo auto, la tassa sulla proprietà di un’automobile che viene versata alle Regioni, non è dovuto. Questa imposta è soggetta anche a diverse riduzioni, che spesso vengono applicate per favorire la diffusione di alcune specifiche tipologie di automobili, come quelle più ecologiche. Non è però soltanto il tipo di veicolo a determinare riduzioni o esenzioni dal bollo, ma anche la sua età. Alcune auto d’epoca, o più precisamente auto storiche, non pagano il bollo. Stesso vale anche per lo scopo del mezzo: sono per esempio esenti dal bollo i veicoli destinati allo spostamento di c ittadini con una disabilità. L’esenzione del bollo alle auto ecologiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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