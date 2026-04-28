Escursionista si perde in montagna chiama i soccorsi e poi trova la strada da solo
Un uomo nato nel 1976 stava scendendo dal Monte Pisimoni, a circa 1400 metri di altezza, quando ha perso la strada. Dopo aver chiamato i soccorsi, ha continuato a cercare un modo per tornare indietro e, successivamente, ha trovato da solo la via per scendere. Le operazioni di salvataggio sono state avviate subito dopo la chiamata.
Un uomo del 1976 stava scendendo dal Monte Pisimoni, a 1400 metri di altitudine, quando improvvisamente si è reso conto di non riuscire più a trovare il sentiero. È accaduto stamattina, intorno alle 11. L'escursionista era partito da Ovedasso, frazione di Moggio Udinese, e dopo aver raggiunto la.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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