Escursionista si perde in montagna chiama i soccorsi e poi trova la strada da solo

Un uomo nato nel 1976 stava scendendo dal Monte Pisimoni, a circa 1400 metri di altezza, quando ha perso la strada. Dopo aver chiamato i soccorsi, ha continuato a cercare un modo per tornare indietro e, successivamente, ha trovato da solo la via per scendere. Le operazioni di salvataggio sono state avviate subito dopo la chiamata.