Cade in montagna e chiama i soccorsi Brianna trovata morta per ipotermia ore dopo | aveva 21 anni
Brianna Mohr, una giovane di 21 anni, è morta a causa dell’ipotermia dopo essere caduta sul Monte Marcy, nello Stato di New York. La ragazza aveva chiamato i soccorsi quando era rimasta ferita, ma le condizioni meteo rigide e il freddo intenso hanno peggiorato la sua situazione. I soccorritori hanno trovato il suo corpo alcune ore dopo, in un’area isolata e coperta di neve. La sua famiglia si prepara a un funerale che si terrà nei prossimi giorni.
Brianna Mohr, 21 anni, è stata trovata morta dopo essere caduta sul Mount Marcy, nello Stato di New York. Ha chiamato il 911 e subito sono scattate le ricerche, ma poco dopo è deceduta per ipotermia. La mamma: "Mi sento così persa senza di te".🔗 Leggi su Fanpage.it
