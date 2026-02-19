Cade in montagna e chiama i soccorsi Brianna trovata morta per ipotermia ore dopo | aveva 21 anni

Brianna Mohr, una giovane di 21 anni, è morta a causa dell’ipotermia dopo essere caduta sul Monte Marcy, nello Stato di New York. La ragazza aveva chiamato i soccorsi quando era rimasta ferita, ma le condizioni meteo rigide e il freddo intenso hanno peggiorato la sua situazione. I soccorritori hanno trovato il suo corpo alcune ore dopo, in un’area isolata e coperta di neve. La sua famiglia si prepara a un funerale che si terrà nei prossimi giorni.

La mamma: "Mi sento così persa senza di te".

