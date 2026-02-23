Chiama soccorsi per malore | vigili del fuoco aprono la porta ma poi muore in ospedale

Una donna di 42 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso a Racale, probabilmente a causa di una crisi cardiaca. La donna ha chiamato i soccorsi, ma i vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta di casa per intervenire. Trasportata d’urgenza in ospedale, purtroppo non è riuscita a salvarsi. La vicenda ha scosso la comunità locale, lasciando molti senza parole.

Tragedia nel cuore della notte a Racale, soccorsi inutili per una 42enne. Vano il trasporto a Scorrano da parte dei sanitari del 118. Gli accertamenti in mano ai carabinieri della stazione locale RACALE – Una notte di quiete si è trasformata in tragedia a Racale, dove una donna di soli 42 anni ha perso la vita a seguito di un improvviso malore tra le mura della propria abitazione. L'allarme è scattato nelle ore notturne, quando lei stessa ha inoltrato una richiesta di soccorso. Sul posto è giunto nel più breve tempo possibile il personale sanitario del 118, che si è però trovato di fronte a un ostacolo insormontabile: la porta d'ingresso chiusa dall'interno e la malcapitata ormai impossibilitata ad aprirla e che per di più non poteva avere alcun ulteriore aiuto, essendo separata e vivendo da sola.

