Tra acqua e pietra | insediamenti umani in Lessinia centrale

In Lessinia centrale si apre un percorso che invita a scoprire le tracce più antiche lasciate dagli esseri umani nel paesaggio. Il primo di quattro cammini si concentra sui insediamenti tra acqua e pietra, offrendo un’immagine delle presenza umana in questa zona. L’iniziativa mira a far conoscere i luoghi e le testimonianze storiche presenti nell’area, attraverso un itinerario che si sviluppa lungo sentieri e punti di interesse identificati sul territorio.