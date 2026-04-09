Tra acqua e pietra | insediamenti umani in Lessinia centrale
In Lessinia centrale si apre un percorso che invita a scoprire le tracce più antiche lasciate dagli esseri umani nel paesaggio. Il primo di quattro cammini si concentra sui insediamenti tra acqua e pietra, offrendo un’immagine delle presenza umana in questa zona. L’iniziativa mira a far conoscere i luoghi e le testimonianze storiche presenti nell’area, attraverso un itinerario che si sviluppa lungo sentieri e punti di interesse identificati sul territorio.
Il primo di quattro cammini per scoprire la storia più antica della Lessinia attraverso le tracce lasciate dagli esseri umani nel paesaggio. Dai primi uomini insediati tra grotte e alture, alle attività stagionali fino all’incontro tra veronesi e cimbri, con itinerari immersi nell’ambiente, dalle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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