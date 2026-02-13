Crateri Silvestri il Comune di Nicolosi si schiera a fianco delle associazioni contro la privatizzazione

Il Comune di Nicolosi si schiera apertamente contro la privatizzazione dei Crateri Silvestri dell’Etna, esprimendo solidarietà alle associazioni che hanno presentato il ricorso e chiedendo che l’area rimanga accessibile a tutti. La posizione è stata comunicata dopo l’udienza davanti alla III Sezione del Tribunale di Catania, dove le associazioni hanno ottenuto un primo importante risultato, riconoscendo l’importanza di tutelare il patrimonio naturale e pubblico.

Al termine dell’udienza dinanzi alla III Sezione del Tribunale di Catania, le associazioni firmatarie del ricorso contro la privatizzazione dei crateri Silvestri dell'Etna, esprimono soddisfazione per quello che definiscono "un primo importante risultato". Il Comune di Nicolosi, infatti, confermando che sui crateri Silvestri si è formata una servitù di uso pubblico "da tempo immemorabile" e associandosi alla richiesta di eliminare varchi e biglietteria, ha preso posizione, schierandosi dalla parte dei ricorrenti contro il gruppo Morosoli-Funivia dell'Etna. “Questa è già una vittoria del buon senso e della verità storica: la fine della ‘tolleranza’ verso atteggiamenti di prevaricazione, il riconoscimento della Comunità e del valore non solo economico del sito”, dichiarano in una nota Assoguide, Associazione Guide turistiche della provincia di Catania, Associazione Guide turistiche della provincia di Siracusa, Associazione Guide Turistiche di Taormina e della provincia di Messina, Federescursionismo Sicilia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

